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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 02:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 02:20
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Adapazarı ilçesi Korucuk mevkisinde aynı istikamette seyreden İ.T. yönetimindeki 81 GB 279 plakalı otomobil ile Ö.F.İ. idaresindeki 34 CTB 686 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücü Ö.F.İ. ile araçlardaki yolcular M.İ, B.T. ve çocuklar A.Y.İ. ile Z.T. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, geçici süre kapanan otoyolun sağ şeridi, ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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