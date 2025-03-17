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        Karasu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönüm zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:01
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        Karasu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönüm zarar gördü.

        Yassıgeçit Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ve Karasu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

        Karadan ulaşımın zor olduğu yangın bölgesinde ekipler, arazözler yardımıyla alevlere müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Vatandaşların kuru ot ve bahçe atıklarını temizlerken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan yetkililer, bölgedeki ormanlık alanlarda benzer olayların önüne geçmek için ek önlemlerin alınacağını bildirdi.

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