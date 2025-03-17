Karasu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların kuru ot ve bahçe atıklarını temizlerken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan yetkililer, bölgedeki ormanlık alanlarda benzer olayların önüne geçmek için ek önlemlerin alınacağını bildirdi.

Karadan ulaşımın zor olduğu yangın bölgesinde ekipler, arazözler yardımıyla alevlere müdahale etti.

Yassıgeçit Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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