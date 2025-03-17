Sakarya'da kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye ceza kesildi

Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kumar oynayan ve oynatan 9 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı, 3 iş yeri faaliyetten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde kumar oynayan ve oynatan kişi ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adapazarı'nda ve Karasu ilçesinde 2 olmak üzere kumar oynanan 3 işyeri faaliyetten men edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 9 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, 10 bin 350 liraya el konuldu.