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        Sakarya'da kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye ceza kesildi

        Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kumar oynayan ve oynatan 9 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı, 3 iş yeri faaliyetten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:06
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        Sakarya'da kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye ceza kesildi
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        Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kumar oynayan ve oynatan 9 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı, 3 iş yeri faaliyetten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde kumar oynayan ve oynatan kişi ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Adapazarı'nda ve Karasu ilçesinde 2 olmak üzere kumar oynanan 3 işyeri faaliyetten men edildi.

        Düzenlenen operasyonlarda 9 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, 10 bin 350 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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