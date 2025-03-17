Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, inşa edilen metrobüs hattı sahasında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 kilometrelik kısmı tamamlanan metrobüs hattının bulunduğu alanı inceleyen Alemdar, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, çalışmaların takvime göre ilerlediğini belirterek, yaklaşık 1 milyar liralık yatırımın yapıldığı hattın Sakarya'yı metrobüsle ulaşımda Türkiye’de ikinci sırada yapacağını anlattı.

"Ulaşımda Sakarya Zamanı" diyerek birçok projelere imza attıklarını aktaran Alemdar, Millet Bahçesi ile yapımı süen Şehir Hastanesi arasında 11 istasyonda hizmet sunacak hattın menfez imalatı, elektrik hatlarının taşınması gibi birçok işin eş zamanlı yapıldığını kaydetti.

- Akustik dinleme ile 1 milyon 513 bin metreküp su israfı önlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, şehir genelinde akustik dinleme ve basınç ölçümleri yaparak 2 ayda 1 milyon 513 bin metreküp su israfının önüne geçilmesini sağladı.

Cihazlarla yapılan ölçümler sayesinde, yüzeye çıkmayan kaçaklar tespit edilerek hızlı şekilde bakım-onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

2025 yılının ilk 2 ayında yapılan ölçümlerde yüzeye çıkmayan 197 arıza tespit edildi. Arızaların zamanında giderilmesiyle 1 milyon 513 bin metreküp su israfı engellendi.

- Serdivanlı Güreşçiler Türkiye Şampiyonası yolunda

Serdivan Belediyesi Spor Kulübü çocuk güreşçileri, 12-14 Mart'ta Sinop’ta düzenlenen Okullar Arası Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarında elde ettiği başarılarla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Burdur’da düzenlenecek şampiyonada Sakarya'yı 30 kiloda Miraç Karagüzel, 52 kiloda Ahmet Kuş ve 75 kiloda Ramazan Sefa Akbaba temsil edecek.

- "Zimem Defteri" geleneği için davet

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, Osmanlı döneminden bugüne gelenek olarak devam eden "Zimem" geleneğinin yaşatılması için çağrı yaptı.