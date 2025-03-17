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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, inşa edilen metrobüs hattı sahasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:42
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, inşa edilen metrobüs hattı sahasında incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 kilometrelik kısmı tamamlanan metrobüs hattının bulunduğu alanı inceleyen Alemdar, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, çalışmaların takvime göre ilerlediğini belirterek, yaklaşık 1 milyar liralık yatırımın yapıldığı hattın Sakarya'yı metrobüsle ulaşımda Türkiye’de ikinci sırada yapacağını anlattı.

        "Ulaşımda Sakarya Zamanı" diyerek birçok projelere imza attıklarını aktaran Alemdar, Millet Bahçesi ile yapımı süen Şehir Hastanesi arasında 11 istasyonda hizmet sunacak hattın menfez imalatı, elektrik hatlarının taşınması gibi birçok işin eş zamanlı yapıldığını kaydetti.

        - Akustik dinleme ile 1 milyon 513 bin metreküp su israfı önlendi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, şehir genelinde akustik dinleme ve basınç ölçümleri yaparak 2 ayda 1 milyon 513 bin metreküp su israfının önüne geçilmesini sağladı.

        Cihazlarla yapılan ölçümler sayesinde, yüzeye çıkmayan kaçaklar tespit edilerek hızlı şekilde bakım-onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

        2025 yılının ilk 2 ayında yapılan ölçümlerde yüzeye çıkmayan 197 arıza tespit edildi. Arızaların zamanında giderilmesiyle 1 milyon 513 bin metreküp su israfı engellendi.

        - Serdivanlı Güreşçiler Türkiye Şampiyonası yolunda

        Serdivan Belediyesi Spor Kulübü çocuk güreşçileri, 12-14 Mart'ta Sinop’ta düzenlenen Okullar Arası Küçükler Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarında elde ettiği başarılarla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Burdur’da düzenlenecek şampiyonada Sakarya'yı 30 kiloda Miraç Karagüzel, 52 kiloda Ahmet Kuş ve 75 kiloda Ramazan Sefa Akbaba temsil edecek.

        - "Zimem Defteri" geleneği için davet

        Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, Osmanlı döneminden bugüne gelenek olarak devam eden "Zimem" geleneğinin yaşatılması için çağrı yaptı.

        Bakkallarda bulunan veresiye defterlerindeki borçluların isimsiz birisi tarafından ödenerek kapatılması anlamına gelen "Zimem" için her yıl çağrı yaptıklarını belirten Akdardağan, "Ayrıca, zekatını veya fitresini vermek isteyen iş insanlarımız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız Zimem Defteri satın alabilirler. Böylece hem ihtiyaç sahibini hem de esnafımızı sevindirelim. Zimem ile hayırda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, şehrimizdeki tüm bakkallarımızı ziyaret edebilir veya odamızdan detaylı bilgi edinebilirler." ifadelerini kullandı.

        - Adapazarı'nda şehit yakınları ve gazilere iftar verildi

        Adapazarı Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi’nde iftar programı düzenledi.

        Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Programa, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta ile teşkilat mensupları, il ve ilçe müdürleri, STK başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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