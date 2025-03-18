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        Tever'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

        AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:14
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        Tever'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
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        AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tever, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin vatan sevgisi ve fedakarlıkla yazılmış bir destan olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi, sadece bir savaşın kazanılması değil, aynı zamanda milletimizin vatan sevgisi, imanı ve fedakarlığının tüm dünyaya ilanıdır. 110 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman Mehmetçiklerimizin, imkansızlıklara rağmen büyük bir zafer kazandığını hatırlıyoruz. Bu başarı, milletimizin iman dolu yüreğiyle mümkün olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Çanakkale'nin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin sembolü olduğunu vurgulayan Tever, şunları kaydetti:

        "O gün, genç-yaşlı, kadın-erkek demeden vatan için omuz omuza duran ecdadımız, bizlere en büyük miras olan Çanakkale ruhunu bırakmıştır. Bu ruh, zorluklar karşısında yılmamayı, dayanışmayı ve her koşulda vatanı korumayı öğretir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar, canlarını feda ederek bizlere bu güzel vatanı emanet ettiler. Gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı bizler için ilham kaynağıdır. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü, milletimizin birliğini pekiştiren ve vatan emanetine sahip çıktığımızı gösteren özel bir gündür. Bizler, Çanakkale ruhunu sonsuza dek yaşatacağız. Bu ruh, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük hazinedir."

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