Ferizli'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Etkinlikte sahne alan öğrenciler, şiirler okudu, oratoryo gösterisi yaptı, Çanakkale şehitlerinin mücadelesi ve fedakarlıklarını konu alan oyunlar sergiledi.

Şehit Hakan Bayram Anadolu İmam hatip Lisesi salonunda devam eden programda İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Koç, günün anlam ve önemimi belirten konuşma yaptı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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