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        Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

        Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:51 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:59
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        Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi
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        Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi.

        Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlık diledi.

        Devlet Övünç Madalyası'nın bir minnet hediyesi olduğunu ifade eden Doğan, "Elbetteki sizler ve evlatlarınız için büyük öneme haiz. Ancak biz millet olarak sizlere minnet ve şükran duygularımızı her zaman ifade ediyor, bu kararlığımızı da her durumda gösteriyoruz." dedi.

        Çanakkale Zaferi'nin dilden dile bir destan olarak anlatıldığını belirten Vali Doğan, "Bir milleti boğmak için itilaf devletlerinin en kısa yoldan İstanbul’u ele geçirmek için yaptıkları bir operasyon ama hesaplayamadıkları bir şey var, Mehmetçiği geçemeyeceklerini bilmiyorlardı." diye konuştu.

        Türkiye Yüzyılı hakkında konuşan Vali Doğan, "Bugün geldiğimiz noktada eğer Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye Yüzyılı’ diyorsa, bunun arkasına dayandığı bir gerekçe var. Bu milletin 1000 yıllık tarihinde başarılarla, zaferlerle, gayretle, merhameti ve şefkatiyle dolu bir geçmişi var. Biz buna dayanarak bu yüzyılı ilan ettik." ifadelerini kullandı.

        Vali Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Türkiye Cumhuriyetini kuran ve yücelten tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasını bitirdi.

        Doğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in kızları Yağmur, Yaren ve Ecrin ile kardeşi Tuğrul İçen'e, Gazi Piyade Uzman Çavuş Gökhan Çoban ile eşi Büşra Çoban'a, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Bedir ile eşi Fatma Bedir'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı tevdi etti.

        Törenin ardından Mithatpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bir Halkın Direnişi 1915" isimli gösteri sergiledi.

        Vali Doğan, kendisine öğrenciler tarafından Çanakkale Şehitliği'nden getirilen toprağı kabul etti.

        - Zonguldak

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını gazi ve şehit ailelerine takdim etti.

        Törende, vatanı uğruna fedakarlık gösteren Jandarma Uzman Çavuş İsmail Dönmez gazilik onuruna layık görülürken, şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın ailesine de şehitlik nişanesi olarak Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sunuldu.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu, vatan için canını ortaya koyan kahramanların fedakarlığının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve huzur diledi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de, şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakoca Toplantı Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali İlhami Aktaş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu millet için emsali olmayan fedakarlıklar gösteren, devleti ayakta tutmak adına şehadeti göze alan tüm kahramanlara şükran duyduğunu belirtti.

        Aktaş, konuşmanın ardından şehitler Erdem Kavlak, Ömür Ertuğrul Sarı, Samet Aslan, Serkan Ölmez'in aileleri ile gaziler Mehmet Kaya, Oğuzhan Yuca, Oktay Özer, Sefer Tepe ve Uğur Akkaya'ya Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarını takdim etti.

        Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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