GÜNCELLEME - Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Çevreyi yoğun duman kaplarken, itfaiye ekipleri yangına 12 araç ve 30 personelle müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

İstiklal Mahallesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir mobilya üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.