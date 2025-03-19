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        GÜNCELLEME - Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:45
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İstiklal Mahallesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir mobilya üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

        Çevreyi yoğun duman kaplarken, itfaiye ekipleri yangına 12 araç ve 30 personelle müdahale etti.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, atölye ve depo alanları kullanılamaz hale geldi.

        Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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