Sakarya'da "İstanbul Mushafı" sergisi açıldı

Alanında uzman 66 kişilik ekibin 8 yılda tamamladığı, Kur'an-ı Kerim'in elle 10 cilt olarak yazılmasını kapsayan "İstanbul Mushafı" sergisi, Sakarya'da açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayına özel hazırlanan kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan hattat Hüseyin Kutlu, 40 yıldır gönüllerinde demlenen projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle vücut bulduğunu söyledi.

Kutlu, dünyanın her tarafından getirdikleri kağıtlar üzerinde çalışma ve deneme yaptıklarını aktararak, istenilen sonuçları elde edemedikleri için kağıt ve boyaları kendilerinin yaptığını anlattı.

Mushafların yazım ve baskı aşamasından da bahseden Kutlu, "Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir bereket, medeniyet ve zenginlik olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

Kutlu, çalışmada 10 ayrı medeniyetin Kur'an-ı Kerim üzerinde nasıl emek verdiğini, bir medeniyeti nasıl ortaya çıkardığını gördüklerini kaydetti.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan da çalışmadan dolayı Kutlu ve ekibini tebrik ederek, İslam medeniyetine Türk milletinin katkılarının anlatılmayacak kadar çok olduğunu ifade etti.

Doğan, projenin kendisini de heyecanlandırdığını, bu tür eserlerin meydana getirilmiş olmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından hazırlanan, İslam medeniyetinin 15 asırlık seyrine "Mushaf Sanatları Tarihi" yönünden bakan çalışma, Kur'an-ı Kerim'in elle 10 cilt olarak yazılmasını kapsıyor.

"İstanbul Mushafı" sergisi, 9 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.