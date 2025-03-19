Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl başlatılan "Sağlık Okulu Projesi", kamu hastanelerinde vatandaşlarla ücretsiz uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla program kapsamında hastalara, yakınlara ve tüm vatandaşlara uzman sağlık personeli tarafından hastalıkların tanımı, tedavi yöntemleri ve kronik hastalıklarla sağlıklı yaşam konuları eğitim verilirken, yıl sonuna kadar devam edecek eğitimlerin planlaması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, bireylerin mevcut hastalıkları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarının, tıbbın temel ilkelerinden biri olduğunu belirtti.

Projenin amacının hastalıkların gelişim aşamasında farkındalığı artırmak olduğunu aktaran Özdemir "Hastalıkların önlenmesi ve tedavi sürecine hastaların bilinçli katılımı büyük önem taşıyor. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere ulaşması, anlaması ve bu bilgileri kararlarında kullanabilmesi için kritik bir donanımdır. Alanında uzman meslektaşlarımız, vatandaşlarımızla hastalıkların temel nedenleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi paylaşıyor." ifadesini kullandı.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Hendek'te ziyarette bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ramazan ayında gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Hendek ilçesinde ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve muhtarlarla bir araya gelen Alemdar, belediye başkanının, muhtarların ve tüm vatandaşların taleplerini, düşüncelerini dinleyerek Hendek'e hizmet için yol haritasını güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, "Ramazan ayında tüm ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızla, esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların görüş ve taleplerini dinliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu emaneti bizlere teslim eden milletimize tüm gayretimizle hizmet için çalışacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm ilçelerimizi ziyaret ediyor, eşit ve adil bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışımız her zaman böyle olacak." ifadelerini kullandı.