Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl başlatılan "Sağlık Okulu Projesi", kamu hastanelerinde vatandaşlarla ücretsiz uygulanıyor.
Sakarya Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl başlatılan "Sağlık Okulu Projesi", kamu hastanelerinde vatandaşlarla ücretsiz uygulanıyor.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla program kapsamında hastalara, yakınlara ve tüm vatandaşlara uzman sağlık personeli tarafından hastalıkların tanımı, tedavi yöntemleri ve kronik hastalıklarla sağlıklı yaşam konuları eğitim verilirken, yıl sonuna kadar devam edecek eğitimlerin planlaması yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, bireylerin mevcut hastalıkları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarının, tıbbın temel ilkelerinden biri olduğunu belirtti.
Projenin amacının hastalıkların gelişim aşamasında farkındalığı artırmak olduğunu aktaran Özdemir "Hastalıkların önlenmesi ve tedavi sürecine hastaların bilinçli katılımı büyük önem taşıyor. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere ulaşması, anlaması ve bu bilgileri kararlarında kullanabilmesi için kritik bir donanımdır. Alanında uzman meslektaşlarımız, vatandaşlarımızla hastalıkların temel nedenleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi paylaşıyor." ifadesini kullandı.
- Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Hendek'te ziyarette bulundu
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ramazan ayında gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Hendek ilçesinde ziyarette bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve muhtarlarla bir araya gelen Alemdar, belediye başkanının, muhtarların ve tüm vatandaşların taleplerini, düşüncelerini dinleyerek Hendek'e hizmet için yol haritasını güçlendirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, "Ramazan ayında tüm ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızla, esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların görüş ve taleplerini dinliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu emaneti bizlere teslim eden milletimize tüm gayretimizle hizmet için çalışacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm ilçelerimizi ziyaret ediyor, eşit ve adil bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışımız her zaman böyle olacak." ifadelerini kullandı.
Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Adem Öz, BBP İlçe Başkanı Samet Kenar, MHP İlçe Başkanı Burhan Namlı, Muhtarlar Derneği Başkanı Halit Bektaş ve meclis üyeleri yer aldı.
- SAÜ'de "Bu Topraklar İçin" sahne gösterisi düzenlendi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla "Bu Topraklar İçin" temalı sahne gösterisi gerçekleştirildi.
SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen gösteride, izleyicilere Çanakkale Savaşı'nın tarihi ve duygusal yönlerini aktaran sahneler yer aldı. Nevi Dans Sanat Sahne Topluluğu tarafından hazırlanan video gösterilirken, videoda 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı, Osmanlı'nın savaşa giriş süreci ve boğazların stratejik önemi anlatıldı ve bazı bölümlerde sahnede canlandırmalar yapılarak anlatım güçlendirildi. Gösterinin genel sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Kerem Cenk Yılmaz, senaryo ve dans yönetmenliğini ise Dr. öğretim üyesi Umut Erdoğan üstlendi.
- Sakarya'da çiftçilere hümik asit dağıtıldı
Sakarya'da çiftçilere tarımda kullanılan hümik asit dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu iş birliğinde uygulanan "TKİ-Hümas Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması" projesi kentte hayata geçirildi.
Pamukova ve Geyve ilçelerinde 13 üreticiye dağıtılan 620 litre hümik asit, toplam 99,83 dekarlık alanda kullanılacak.
Proje sayesinde kimyasal gübre kullanımının azaltılması, toprağın doğal dengesinin yeniden kazandırılması, bitki besin elementlerinin alınabilirliğinin artırılması, toprak organik maddesi sayesinde sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, tarımsal üretimde karbon depolamasının artırılarak sera gazı salınımının azaltılması ve toprağın su tutma kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.