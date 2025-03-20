Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da ramazan etkinlikleri kapsamında "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Serdivan Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen oyun, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Osman Doğan'ın yönettiği, Osman Doğan, Yunus Emre Obut, Muhammet Fatih Akçin ve Taha Dinler'in rol aldığı tek perdelik oyun öncesinde çocuk şenliği, yüz boyama, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler düzenlendi.

- "Araştırma Yenilik Koordinasyonu Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından Araştırma Yenilik Koordinasyonu Kurul Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, bilimsel yayınlar, atıf oranları, uluslararası işbirlikleri, proje başvuruları ve patent süreçleri gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversitenin küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırmayı amaçladığını kaydetti.

Uluslararası üniversite sıralamalarında ilk 1000 girme hedefi doğrultusunda araştırmacılara çeşitli destekler sağlandığını ifade eden Al, araştırma, proje geliştirme, akademik yayıncılık ve bilimsel üretkenlik konularında teşvik mekanizmalarının artırılacağını belirtti.

Araştırma Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu da üniversitenin bilimsel üretkenliğini artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

- Çocuk zabıtalar market denetimi yaptı

Sakarya'da 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında zabıta üniforması giyen çocuk zabıta ekibi, marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta kapsamında Büyükşehir Zabıta ekipleri etkinlik gerçekleştirdi.

Zabıta üniforması giyen çocuk zabıta ekibi, "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla marketlerde raf-kasa, gramaj ve son kullanma tarihi denetimi yaparak uyarılarda bulundu.

Etkinlik öncesi çocukların küçük yaştan itibaren bilinçli tüketici olması ve tüketici haklarını öğrenmesi amacıyla zabıta ekipleri tarafından, sağlıklı ve güvenilir ürün tüketimi hakkında kısa eğitim verildi.