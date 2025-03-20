Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Sapanca ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 523 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda V.A. (37) ile E.D. (33) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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