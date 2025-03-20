Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:53 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
        ABONE OL

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre motosikletli bir şüpheli, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine adreslere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Medeniyet Bulvarı'nda saldırı düzenlenen marketin sahibi olduğu öğrenilen Mehmet B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mehmet B'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

        Polis, saldırıların şüphelisi D.G'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Amatör futbolcu bacağından vuruldu
        Amatör futbolcu bacağından vuruldu
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Kaldığı yurdun balkonundan düşen öğrenci yaralandı
        Kaldığı yurdun balkonundan düşen öğrenci yaralandı
        Sakarya'da çocuk oyun tesisi yandı
        Sakarya'da çocuk oyun tesisi yandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa