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        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:36
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        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Yalı Mahallesi 219 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sedat Ü'ye (68) yemek getiren komşuları, kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sedat Ü'yü hareketsiz halde yatarken buldu.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Sedat Ü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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