Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Yalı Mahallesi 219 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sedat Ü'ye (68) yemek getiren komşuları, kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sedat Ü'yü hareketsiz halde yatarken buldu.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Sedat Ü'nün hayatını kaybettiği belirledi.
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