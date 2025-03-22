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        Sakarya'da yıkılan duvarın altında kalarak ölen kişi defnedildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalarak ölen kişinin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:14
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        Sakarya'da yıkılan duvarın altında kalarak ölen kişi defnedildi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalarak ölen kişinin cenazesi defnedildi.

        Batakköy Mahallesi 10012. Sokak'ta dün yaşanan olayda hayatını kaybeden Aydın Demiröz (66) için Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan namazın ardından Demiröz'ün cenazesi, Batakköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        - Olay

        Batakköy Mahallesi 10012. Sokak'ta dün, Aydın Demiröz'e ait evin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması için kepçe operatörü çağırılmıştı.

        Moloz kaldırma çalışması sırasında Demiröz, yapının bir anda yıkılan duvarının altında kalmış, ekiplerce duvarın altından çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demiröz kurtarılamamıştı.

        Kepçe operatörü A.E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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