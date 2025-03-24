Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        DP Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da iftar programına katıldı

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 23:35 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        DP Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da iftar programına katıldı
        ABONE OL

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

        Uysal, Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, alnı ak başı dik siyaset yaptıkları için gururlu oldukları söyledi.

        Demokrat Parti olarak dün olduğu gibi bugün de milletin vicdanında karşılık bulacak siyasetin sahibinin demokratlar olduğunu belirten Uysal, önce siyasetin değişeceğini, sonra da Türkiye'nin değişeceğini kaydetti.

        Uysal, demokratik düzen sistematik hata vermeye devam ettiği müddetçe gençlerin, esnafın ve emeklilerin meselesini, milletin en meşru kürsülerinde demokratik kanallara aktararak çözüm bulabilme imkanının asla olmayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "İstediklerini yapsınlar. Milletin iradesinin önüne duvarlar örülmez. O duvarları deler de geçer. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne bu duvarlar 27 Mayıs darbesinden itibaren örülmeye çalışıldı. Hep millet, sabırla elindeki yegane irade olan sandığı, onun zamanını bekleyerek suhulet içerisinde gereğini yapmıştır. Bugün de bu ülkenin daha büyük yıkımları, daha büyük sistematik çöküşleri yaşamaması bizim talebimiz."

        Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin derinden nefes almaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Uysal, önümüzdeki zamanların, iradenin şaşırmadan milletle buluşacağı dönem olacağını ifade etti.

        Uysal, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Değerli dava arkadaşlarım, zor mücadelelerin içerisinden zaten çıkıp gelmiş insanlara bir şey söylememizin imkanı yok. Ama sağımızdan, solumuzdan yapılan telkinlerle zihinleri bulandırılmış milyonlar var. İşte bugün o milyonları uyandırma günüdür. İnşallah bu ramazan akşamı, buradaki birlikteliğiniz, buradaki ruh bütünlüğü, gönül birlikteliği, dualarımızla bu milletin tekrar uyanışına vesile olur." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Uysal, partililerle fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da iftar programında konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da iftar programında konuştu:
        Ampute Futbol Süper Ligi
        Ampute Futbol Süper Ligi
        Türk Kızılay Sakarya Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Türk Kızılay Sakarya Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı