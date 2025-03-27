Sakarya'da ağır tonajlı vasıtalara bayram öncesi trafiğe çıkma yasağı getirildi
Sakarya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
Sakarya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram ile eğitim öğretim ara tatilinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik bazı güzergahlarda tedbir alındı.
İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Sakarya sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda, yarın saat 16.00'dan 30 Mart Pazar günü saat 01.00'e kadar seyir halinde olmaları yasaklandı.
Seyre izin verilemeyecek güzergahlar şöyle:
"Ankara istikametine; Anadolu Otoyolu İstanbul'dan Ankara'ya kadar, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D-100 kara yolu İstanbul'dan Bolu'nun Gerede ilçesine kadar, Antalya istikametine; D-650 kara yolunda Sakarya, Bilecek, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illeri katılımlarından itibaren yolların il sorumluluk bölgesinde kalan kısımları."
Öte yandan, tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların, öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.
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