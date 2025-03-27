Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından (SASKİ) suyun bilinçli kullanımı ve tasarruf yöntemleri eğitimi verilen öğrencilere "Su Müfettişi" rozeti veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarının korunması ve bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması amacıyla şehir genelinde ilkokullarda eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Pamukova Turgutlu İlkokulunda düzenlenen programda, öğrencilere suyun hayattaki önemi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve tasarruf yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Eğitimi takip eden öğrencilere etkinlik sonunda "Su Müfettişi" unvanı verilerek sorumluluk bilinci oluşması hedefleniyor.

- Büyükşehir Belediyesi grup yollarında çizgi işlemi yaptı

Büyükşehir Belediyesi 7 bin 500 metrelik Geyve Çamlık-Şehren grup yolunda trafikte araç ve yaya güvenliği için yol çizgi işlemi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

- "Can Veren Pervaneler" söyleyişi gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı kültür etkinlikleri, Yazar Hayati İnanç'ın konuk olduğu "Can Veren Pervaneler" isimli söyleşiyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda İnanç, ahiret inancının önemine dikkati çekerek, "İnsan bir şeyi dert edecekse son nefesini nasıl vereceğini dert etmelidir. Mal, mülk, makam hepsi gelip geçicidir. Dünya dar olduğu için dünya sohbeti insanı daraltır, huzuru bozar. Ama ahiret geniştir, ahiret sohbeti ferahlatır." ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Serdivan Kaymakamı Ali Candan ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin tarafından Hayati İnanç'a hediye takdim edildi.

- Sakarya'da ulaşım bayram boyunca ücretsiz

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye otobüsleri ve ADARAY'ın Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.