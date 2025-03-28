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        Sakarya'da "garipler iftarı"nın 33'üncüsü gerçekleştirildi

        Sakarya'da hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen "garipler iftarı" sofrası 33. kez kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:19
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        Sakarya'da "garipler iftarı"nın 33'üncüsü gerçekleştirildi
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        Sakarya'da hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen "garipler iftarı" sofrası 33. kez kuruldu.

        Adapazarı ilçesindeki Uzun Çarşı'da gerçekleştirilen iftar programına, "garipler" ve hayırseverler katıldı.

        İftardan sonra dua edilmesinin ardından hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan "diş kirası" denilen bayram harçlığı dağıtıldı.

        Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, hayırseverler adına gazetecilere, 1992'de hayırseverler ve esnafın başlattığı etkinliğin sürdüğünü kaydetti.

        Bakır, 33 yıldır gariplere Kadir Gecesi'nden bir sonraki gece iftar verdiklerini ve bayram harçlığı dağıttıklarını dile getirerek, "Şuna inanıyoruz; bu gönlü güzel insanların gönlünü memnun edersek Cenab-ı Allah da memnun olur çünkü hayatta sadece kendi yaşamları dışında başka dertleri olmayan, güler yüzlü, mahzun, hepimizle beraber olan bu şehrin renklerinden bahsediyoruz. Bu renklerle beraberiz. Bu gelenek bize miras kaldı, biz de bunu ilerletmek, devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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