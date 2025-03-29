Sakarya'da "Dumansız Kampüs" üniversitelilere nefes oldu

MİNE YILDIRIM - Sakarya'da pilot olarak başlatılan "Dumansız Kampüs" uygulamasıyla gençlerin sigara dumanına maruziyetleri azaltılıyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Yeşilay işbirliğiyle sağlıklı yaşam bilinci artırmaya ve sigara kullanımını azaltmaya yönelik geçen yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde "Dumansız Kampüs" pilot uygulaması hayata geçirildi.

Sigara dumanının neden olduğu birçok hastalığın önüne geçmenin, daha temiz çevre oluşturmanın ve uluslararası standartlara uygun yükseköğretim hizmeti sunmanın hedeflendiği proje kapsamında Esentepe yerleşkesinde "sigara içilebilir alanlar" belirlendi.

Yerleşkede bina girişlerinden en az 10 metre uzaklıkta ve 3x5 metre ebadında oluşturulan 50 alan dışında sigara içilmesine izin verilmiyor.

- "Nihai hedefimiz kampüsün tamamında sigara tüketimini sona erdirmek"

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, AA muhabirine, öğrenci kulüplerinin de katkılarıyla geçen yıldan bu yana iyileştirmeler yaparak proje çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalarından bahseden Köseoğlu, "Yasalar gereği binaların içi ve belirli mesafede çevreleri tütünsüz alan ilan edildi. Kampüsün idare tarafından tespit edilen noktaları haricinde tütün ve türevlerinin kullanılmasının yasak olmasını istiyoruz. Burada nihai hedefimiz kampüsün tamamında sigara tüketimini sona erdirmek, tabii bunun için zamana ihtiyaç var. Gençler tütün bağımlılığıyla ilgili hedef gruplar arasında, yani en yatkın, eğilimin ve kullanımın en yaygın olduğu gruplar arasında. Biz müeyyidelerden çok farkındalık çalışmaları ve kampanyalarla onları ikna ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Köseoğlu, Sakarya Üniversitesi bünyesinde bulunan Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAMER), hem akademik çalışmalar yürüttüğünü hem de sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini kaydetti.

BAMER'in desteğiyle hem kampüste hem de şehirde başta tütün kullanımı olmak üzere diğer bağımlılıkları da içerecek şekilde geniş kapsamlı araştırmalar ve anket çalışmaları yaptıklarını anlatan Köseoğlu, "Ayrıca geçtiğimiz dönem başvurularını yaptığımız bilimsel araştırma projeleri de oldu. Çok sayıda akademik yayın ile seminer, panel ve çalıştay gibi programa hem farkındalık oluşturması hem de bilim camiasına katkı yapması açısından önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.