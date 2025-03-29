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        Sakarya'da "Dumansız Kampüs" üniversitelilere nefes oldu

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da pilot olarak başlatılan "Dumansız Kampüs" uygulamasıyla gençlerin sigara dumanına maruziyetleri azaltılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:12
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        Sakarya'da "Dumansız Kampüs" üniversitelilere nefes oldu
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        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da pilot olarak başlatılan "Dumansız Kampüs" uygulamasıyla gençlerin sigara dumanına maruziyetleri azaltılıyor.

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Yeşilay işbirliğiyle sağlıklı yaşam bilinci artırmaya ve sigara kullanımını azaltmaya yönelik geçen yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde "Dumansız Kampüs" pilot uygulaması hayata geçirildi.

        Sigara dumanının neden olduğu birçok hastalığın önüne geçmenin, daha temiz çevre oluşturmanın ve uluslararası standartlara uygun yükseköğretim hizmeti sunmanın hedeflendiği proje kapsamında Esentepe yerleşkesinde "sigara içilebilir alanlar" belirlendi.

        Yerleşkede bina girişlerinden en az 10 metre uzaklıkta ve 3x5 metre ebadında oluşturulan 50 alan dışında sigara içilmesine izin verilmiyor.

        - "Nihai hedefimiz kampüsün tamamında sigara tüketimini sona erdirmek"

        SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, AA muhabirine, öğrenci kulüplerinin de katkılarıyla geçen yıldan bu yana iyileştirmeler yaparak proje çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Çalışmalarından bahseden Köseoğlu, "Yasalar gereği binaların içi ve belirli mesafede çevreleri tütünsüz alan ilan edildi. Kampüsün idare tarafından tespit edilen noktaları haricinde tütün ve türevlerinin kullanılmasının yasak olmasını istiyoruz. Burada nihai hedefimiz kampüsün tamamında sigara tüketimini sona erdirmek, tabii bunun için zamana ihtiyaç var. Gençler tütün bağımlılığıyla ilgili hedef gruplar arasında, yani en yatkın, eğilimin ve kullanımın en yaygın olduğu gruplar arasında. Biz müeyyidelerden çok farkındalık çalışmaları ve kampanyalarla onları ikna ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

        Köseoğlu, Sakarya Üniversitesi bünyesinde bulunan Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAMER), hem akademik çalışmalar yürüttüğünü hem de sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini kaydetti.

        BAMER'in desteğiyle hem kampüste hem de şehirde başta tütün kullanımı olmak üzere diğer bağımlılıkları da içerecek şekilde geniş kapsamlı araştırmalar ve anket çalışmaları yaptıklarını anlatan Köseoğlu, "Ayrıca geçtiğimiz dönem başvurularını yaptığımız bilimsel araştırma projeleri de oldu. Çok sayıda akademik yayın ile seminer, panel ve çalıştay gibi programa hem farkındalık oluşturması hem de bilim camiasına katkı yapması açısından önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Köseoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik bünyesinde yürütülen toplantılarda "Dumansız Kampüs" uygulamasını destekleme kararı alındığını dile getirerek, bu sayede daha da güçlendiklerini, uygulamanın diğer üniversitelerde de başlamasının, var olanlarda geliştirilmesinin ve tecrübe paylaşımı yoluyla yayılmasının faydalı olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

        - "Arzumuz içenleri de bu dumandan kurtarmak"

        Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç de pilot uygulamanın diğer üniversitelere örnek olmasını arzu ettiklerini söyledi.

        Saha çalışmasının ardından projeyi hayata geçirdiklerini hem üniversitenin hem de Yeşilayın süreci takip ettiğini dile getiren Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Yeşilay olarak sadece sigara içmeyenleri değil, sigara içenleri de düşünüyoruz ve içenlerle içmeyenler arasındaki ilişkiyi bu anlamda korumak istiyoruz. Bunu dikkate alarak sigara içen insanlar belirli alanları sahiplensinler ya da belirli alanları kullansınlar. Diğer alanlarda pasif içici olarak adlandırabileceğimiz diğer öğrencilerimizin sağlık açısından etkilenmemesi sağlamak istiyoruz. Bu anlamda üniversite bünyemizde alanlar belirledik, hızlı şekilde alanların tamamını aktif hale getirdik."

        Genç, uygulamayla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "İçenler de içmeyenler de memnun. Özellikle içmeyenlerden bize çok ciddi geri dönüşler var, 'Bizi sigara dumanından kurtardınız.' diye. Arzumuz içenleri de bu dumandan kurtarmak. Çalışma diğer üniversitelerimiz tarafından da ilgi gördü, bizi arayan şubeler ve üniversiteler var." diye konuştu.

        - Öğrenciler uygulamadan memnun

        Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi Muhammed Tarık Ablak, kampüsün belli alanlarında sigara içilmesinin, diğer insanların rahatça hareket etmesini sağladığını ifade ederek, "Yemyeşil kampüsümüz var, çok da güzel. Bunu dumanla kirletmek yerine oksijenden daha fazla faydalanmamız tabii ki hepimiz için çok iyi." dedi.

        Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisi Elif İrem Kara ise projeyi başarılı bulduğunu belirterek, çalışmayla pasif içiciliğin önlendiğini kaydetti.

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