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        Sakarya'da kanonun devrildiği gölde kaybolan sporcuyu arama çalışması sürüyor

        Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu suda kaybolan sporcuyu arama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:14
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        Sakarya'da kanonun devrildiği gölde kaybolan sporcuyu arama çalışması sürüyor
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        Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu suda kaybolan sporcuyu arama çalışması devam ediyor.

        Serdivan mevkisinden dün Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu suda kaybolan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübünden Kağan Ege Baran'ın (15) bulunması için su üstü, su altı, kıyıdan ve havadan çalışma yürütülüyor.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, İtfaiye, Kocaeli ile Yalova deniz polisi, İHH, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Ankara ve Samsun'dan emniyet ekiplerinden oluşan 110 personel, 11 bot, 4 dron, 2 sonar cihazı, 33 araç, 2 scoter ve 1 helikopter ile arama gerçekleştiriyor.

        Ekipler, sonar cihazının tespit yaptığı alanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

        - Vali Doğan inceleme yaptı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, AFAD İl Müdürü Bekir Şen ve beraberindeki heyet, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

        Arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alan Doğan, Baran'ın ailesi, göle beraber çıktıkları sporcu arkadaşları ve antrenörüyle görüştü.

        Vali Rahmi Doğan ile görüşen antrenör Safa Köse, olayın bir anda olduğunu, suya çıktıklarında suyun durgun ve elverişli olduğunu belirterek, havanın bozulacağı bilgisi üzerine çocukların karaya çıkması için talimat verdiğini söyledi.

        Bu sırada 1 dakika içerisinde toz bulutu, şiddetli rüzgar ve dalgaların geldiğini anlatan Köse, "Dalgalar 2 metreydi. Elimden geleni yaptım, hepsini tek tek çıkardım. O anda görebildiğim herkesi aldım. Karaya çıktığımda bir çocuğun yüzdüğünü fark ettim ve suya atladım, onu da çıkardım." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Baran ve diğer sporcuların suda bulunan kanoları kıyıya çıkarıldı.

        Sakarya'nın Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kanoların, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmiş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. 6 sporcu ile eğitmen sudan çıkmış, suda kaybolan Kağan Ege Baran'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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