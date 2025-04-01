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        Özel gereksinimli oğlu için evini atölyeye dönüştürdü

        Sakarya'da yaşayan Hümeyra Karaca, özel gereksinimli oğlunun bakım masraflarını karşılayabilmek için evini atölyeye dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:38 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:51
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        Özel gereksinimli oğlu için evini atölyeye dönüştürdü
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        Sakarya'da yaşayan Hümeyra Karaca, özel gereksinimli oğlunun bakım masraflarını karşılayabilmek için evini atölyeye dönüştürdü.

        Adapazarı ilçesinde ikamet eden 50 yaşındaki Karaca, 2 çocuğundan büyük olan ve hafif düzeyde mental bozukluğu bulunan 28 yaşındaki Can Berk Karaca'ya yıllardır özenle bakıyor.

        Oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan Karaca, aile ekonomisine katkıda bulunmak ve çocuğunun bakım masraflarını karşılayabilmek için evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

        Karaca, el emeği göz nuru çanta, paspas, duvar süsü, supla, hediye kutusu, kirli ve bebek sepetleri yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

        - "Kadın varsa her şey güzeldir"

        Hümeyra Karaca, AA muhabirine, yaptığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunmasının yanı sıra oğlunun özel ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

        Ürünlerini internet üzerinden sattığını belirten Karaca, "Evde kordon iple sepet, supla, çanta, aklınıza gelebilecek hayal dünyamızdaki her şeyi yapabiliyorum. Yaptığım bu ürünleri internet üzerinden eş dostları satarak hem ev ekonomisine katkıda bulunuyorum hem oğlumun özel ihtiyaçlarından tutun eğitimine varana kadar katkıda bulunmaya çalışıyorum. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Ben ne yapabilirim, bu çok önemli. Siz yola çıktığınız zaman zaten yardımcılarınız, her şeyiniz oluyor. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Kadın varsa her şey güzeldir." ifadelerini kullandı.

        Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi ise Hümeyra Karaca ile gurur duyduğunu dile getirerek, kendisinin hayata tutunmak, hem kendi hem de çocuğunun geleceği için güzel işler yaptığını kaydetti.

        Kadınlara Karaca'yı örnek alma tavsiyesinde bulunan İşçi, "Bütün annelere de buradan sesleniyorum; Hümeyra hanımdan ders alın. Her şeyi devletten beklememek, başarmak ve üretmek lazım. Hep beraber üretelim, topluma kazandıralım. Bu çocukları okutalım, bu çocukları topluma kazandıralım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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