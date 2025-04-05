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        Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren, "Hep beraber rüzgarı arkamıza alacağız ve yürümeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 19:36 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:36
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        Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren, "Hep beraber rüzgarı arkamıza alacağız ve yürümeye devam edeceğiz." dedi.

        Püren, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

        Püren, zaman zaman istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını, taraftarı ve camiayı üzdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

        "Onun neticesinde taraftarımızın tepkileri normal, onları çok iyi anlıyorum, bu şehrin dinamikleri bambaşka. Hepimizi tetikte tutuyor. Kalan süreçte şansımız nereye götürür bizi bilmiyorum. Tek bir şey için buradan taraftarımıza söz veriyorum; varımla yoğumla bu şehir için mücadele edeceğim. Bizi desteklesinler. Oyuncular için de kolay değil, bu puan farkıyla çıkıp bu taraftarın önünde bu coşkuyu yansıtabilmek gerçekten çok zor. Onlar da çok şey vermek istiyor. Golü yedikten sonra reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Hep beraber rüzgarı arkamıza alacağız ve yürümeye devam edeceğiz."

        - Adanaspor cephesi

        Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise son haftalarda yaşadıkları sorunların giderek büyüdüğünü, Sakarya'ya da eksik kadroyla geldiklerini söyledi.

        Keleş, maçta 1-0 öne geçtiklerini fakat hemen ardından yedikleri golün morallerini bozduğunu dile getirerek, "Bana göre basit penaltıydı. Sonuçta kaybettik, sorunlar büyüyor. Son maçlarda işi matematiksel olarak zora soktuk. Giderek sorun ve problemler yaşamaya başladık. Bir an önce inşallah bunları düzeltiriz ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerleriz." ifadelerini kullandı.

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