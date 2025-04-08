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        GÜNCELLEME - Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:34
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

        Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K. (17), T.Y. (25), S.T.Y. (27), B.Y. (32), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45) ve B.T.Y. tutuklandı.

        Haklarında gözaltı kararı olan 1'i 18 yaşından küçük 4 şüphelinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

        Olaya ilişkin ev, olay yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

        Öte yandan iki aile arasında 2 Nisan'da da kavga çıktığı, olaya ilişkin 2 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

        Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tarafların birbirlerine tabancayla ateş etmesi sonucu Y.Ö, O.Ö. ve V. Y. olay yerinde, Ö.Ö. ile F. Y. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayda 5 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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