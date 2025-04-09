GÜNCELLEME - Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi daha tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan silahlı kavgada yaralanan ve tedavilerinin ardından gözaltına alınan N.Y (48), G.Ö (39) ile F.U.U'nun (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tarafların birbirlerine tabancayla ateş etmesi sonucu Y.Ö, O.Ö. ve V. Y. olay yerinde, Ö.Ö. ile F. Y. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.