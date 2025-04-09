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        GÜNCELLEME - Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi daha tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:57
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi daha tutuklandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan silahlı kavgada yaralanan ve tedavilerinin ardından gözaltına alınan N.Y (48), G.Ö (39) ile F.U.U'nun (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tarafların birbirlerine tabancayla ateş etmesi sonucu Y.Ö, O.Ö. ve V. Y. olay yerinde, Ö.Ö. ile F. Y. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        İki aile arasında 2 Nisan'da da kavga çıktığı, olaya ilişkin 2 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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