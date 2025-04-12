Sakarya'da 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Atatürk Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci ile 1 vatandaşta, dışarıdan tavuklu pilav yedikten sonra mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri başladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 10'u lise öğrencisi olmak üzere 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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