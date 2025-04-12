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        Sakarya'da 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 10'u lise öğrencisi olmak üzere 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:04
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        Sakarya'da 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 10'u lise öğrencisi olmak üzere 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Atatürk Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci ile 1 vatandaşta, dışarıdan tavuklu pilav yedikten sonra mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri başladı.

        Gıda zehirlenmesinden şüphelenen 11 kişi hastanelere başvurdu.

        Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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