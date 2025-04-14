Sakarya'da şehir merkezine inen karaca güvenlik kamerasında

Görüntülerde, karacanın dükkanların önündeki kaldırımda ilerlemesi ve karşı yönden insanların gelmesi üzerine yolda koşmaya devam etmesi yer alıyor.

Bu arada, karacanın cadde ve kaldırımda koşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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