Sakarya'da denize giren kişi boğuldu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüzmek için denize giren kişi boğuldu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüzmek için denize giren kişi boğuldu.
Yakınları, sahilde yürüyüş yaptıktan sonra denize giren İsmail Hakkı Kara'nın (37), bir süre sonra suda hareket etmediğini fark etti.
Yakınları Kara'yı sudan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kara, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Karasu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kara'nın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezine kaldırıldı.
Erenler ilçesinde yaşadığı öğrenilen Kara'nın, Karasu'daki ablasının yanına ziyarete geldiği öğrenildi.
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