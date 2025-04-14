Sakarya'da denize giren kişi boğuldu

Yakınları Kara'yı sudan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınları, sahilde yürüyüş yaptıktan sonra denize giren İsmail Hakkı Kara'nın (37), bir süre sonra suda hareket etmediğini fark etti.

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