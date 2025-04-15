Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin işletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin işletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı.
Sakarya Valiliği, ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçti.
Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapıldı.
Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile bir çalışanı polis ekiplerince gözaltına alındı.
H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, söz konusu işletmenin ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.