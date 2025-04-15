Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, söz konusu işletmenin ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.

Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile bir çalışanı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin işletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı.

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