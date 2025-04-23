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        GÜNCELLEME - Sakarya'da silahla vurulan kişi öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 02:16 Güncelleme: 23.04.2025 - 02:16
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da silahla vurulan kişi öldü
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'ta tek katlı prefabrik evin balkonunda 4 arkadaşıyla oturan İbrahim Y. (29), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İbrahim Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İki çocuk babası İbrahim Y'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay sırasında evde bulunan şüpheliler O.Ö, S.B.D, Ö.F.E. ve D.P. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüpheliler O.Ö, S.B.D. ve Ö.F.E. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, silahı kazara ateşlediği belirlenen D.P. Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, tutuklandı.

        Öte yandan, İbrahim Y'nin cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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