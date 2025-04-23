GÜNCELLEME - Sakarya'da silahla vurulan kişi öldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'ta tek katlı prefabrik evin balkonunda 4 arkadaşıyla oturan İbrahim Y. (29), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

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