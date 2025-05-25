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        Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yangın çıkan yayla evinde 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 09:07 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:07
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        Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yangın çıkan yayla evinde 4 kişi dumandan etkilendi.

        Çilekli Mahallesi'ndeki Karacasu Yaylası'nda bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

        Dumandan etkilenen evdeki H.U, A.B, H.B. ve H.A. sağlık görevlilerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavilerinin ardından 4 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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