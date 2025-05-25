Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yangın çıkan yayla evinde 4 kişi dumandan etkilendi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yangın çıkan yayla evinde 4 kişi dumandan etkilendi.
Çilekli Mahallesi'ndeki Karacasu Yaylası'nda bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Dumandan etkilenen evdeki H.U, A.B, H.B. ve H.A. sağlık görevlilerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından 4 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.
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