Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilekli Mahallesi'ndeki Karacasu Yaylası'nda bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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