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        Sakarya'da motosikletli gencin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 04:06 Güncelleme: 22.06.2025 - 04:06
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        Sakarya'da motosikletli gencin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Karaçalılık Mahallesi'nde dün yaşanan kazanın ardından kaçan ve daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan otomobil sürücüsü Cemil B'nin işlemleri tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, kaza sonucu yaşamını yitiren Furkan Kaya'nın cenazesi, Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Seyfeler Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        - Kaza

        Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden Furkan Kaya (21) idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sola dönmek isteyen Cemil B. (52) yönetimindeki 54 AAE 158 plakalı otomobille çarpışmıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki toplu ulaşım durağına çarpan Kaya, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

        Sürücü Cemil B'nin alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenilmiş, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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