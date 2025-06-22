Sakarya'da motosikletli gencin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

Sürücü Cemil B'nin alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenilmiş, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Karaçalılık Mahallesi'nde dün yaşanan kazanın ardından kaçan ve daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan otomobil sürücüsü Cemil B'nin işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.