Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin çalışması soncu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

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