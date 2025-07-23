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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:18
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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin çalışması soncu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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