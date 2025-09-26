Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor'da kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın affedildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 15:58 Güncelleme: 26.09.2025 - 15:58
        Sakaryaspor'da kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın affedildiği bildirildi.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, teknik heyet ve yönetim kurulunun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan Erkin ve Altıparmak ile ilgili yeni değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Futbolcularımız, yaşanan süreçle ilgili taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileyerek, Sakaryaspor Kulübünün değerlerine olan bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Gösterdikleri bu tutum ve samimi yaklaşımlar, yönetim kurulumuz tarafından olumlu karşılanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda futbolcularımızın affedilmesine karar verilmiştir. " denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

