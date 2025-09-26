Sakaryaspor'da kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın affedildiği bildirildi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, teknik heyet ve yönetim kurulunun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan Erkin ve Altıparmak ile ilgili yeni değerlendirme yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Futbolcularımız, yaşanan süreçle ilgili taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileyerek, Sakaryaspor Kulübünün değerlerine olan bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Gösterdikleri bu tutum ve samimi yaklaşımlar, yönetim kurulumuz tarafından olumlu karşılanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda futbolcularımızın affedilmesine karar verilmiştir. " denildi.
