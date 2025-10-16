Serdivan'da 2 operasyonda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi

Operasyonda, 55 bin 400'ü dolu 58 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 elektronik sigara ve 30 puro ele geçirildi.

Ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında B.T'nin (29) ilçede bulunan 2 iş yerine de operasyon düzenlendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen iki operasyonda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi.

