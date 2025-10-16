Serdivan'da 2 operasyonda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen iki operasyonda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ö.D'nin (31) adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 gram uyuşturucu hammaddesi, 5 gram uyuşturucu ve 60 sentetik ecza ele geçirildi.
Ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında B.T'nin (29) ilçede bulunan 2 iş yerine de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 55 bin 400'ü dolu 58 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 elektronik sigara ve 30 puro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
