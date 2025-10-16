Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valiliğinden açıklama

        Sakarya Valiliği, yaşlı adamın çöpten yemek yediğine dair paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Valiliğinden açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Valiliği, yaşlı adamın çöpten yemek yediğine dair paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Adapazarı ilçesinde bir vatandaşın çöpten yemek yediğine dair paylaşımlar yapıldığı, bunun üzerine Valilik tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Kimliği tespit edilen vatandaşın Türkiye ve Almanya'dan emekli olduğu, eşinin de emekli olduğu, birden fazla mülkünün bulunduğu, beş çocuğunun olduğu ve yalnız yaşadığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşın boş zamanlarında kendi isteğiyle kağıt topladığı ve maddi bir sıkıntısının bulunmadığını beyan ettiği aktarıldı.

        Açıklamada, çocuklarıyla da iletişime geçilerek durumdan haberdar edildiği, vatandaşın herhangi bir ekonomik veya sosyal destek ihtiyacı bulunmadığının ilgili kurumlarca da teyit edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Serdivan'da 2 operasyonda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi
        Serdivan'da 2 operasyonda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi
        Marmara Depremi'nde hasar görmesi nedeniyle yıkılan AFA Kültür Merkezi yeni...
        Marmara Depremi'nde hasar görmesi nedeniyle yıkılan AFA Kültür Merkezi yeni...
        Prof. Dr. Teskin: Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayet...
        Prof. Dr. Teskin: Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayet...
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Sakarya'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yarala...
        Sakarya'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yarala...
        SGB'den İl Emniyet Müdürü Saka'ya ziyaret
        SGB'den İl Emniyet Müdürü Saka'ya ziyaret