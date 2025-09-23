Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin davada sanık sayısı 16 oldu

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin davada sanık sayısı, soruşturması ayrı yürütülen yaşı küçük 5 kişinin dosyasının ana dava dosyasıyla birleştirilmesiyle 16'ya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 11:45 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin davada sanık sayısı 16 oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin davada sanık sayısı, soruşturması ayrı yürütülen yaşı küçük 5 kişinin dosyasının ana dava dosyasıyla birleştirilmesiyle 16'ya yükseldi.

        İlçenin Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan ve 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ve F.U.U. ile ilgili soruşturma ayrı yürütüldü.

        Söz konusu 5 kişi hakkında Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Mahkeme, aynı olaya ilişkin 10'u tutuklu 11 sanık hakkında Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasından dolayı, dosyanın birleştirilmesini talep etti. Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesinin birleştirme kararı vermesiyle dava dosyasındaki sanık sayısı 16 oldu.

        Davada, 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına 5 Kasım'da başlanacak.

        - Süreç

        Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

        İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya Valiliğinden açıklama
        Sakarya Valiliğinden açıklama
        Serdivan'da 2 operasyonda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi
        Serdivan'da 2 operasyonda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi
        Marmara Depremi'nde hasar görmesi nedeniyle yıkılan AFA Kültür Merkezi yeni...
        Marmara Depremi'nde hasar görmesi nedeniyle yıkılan AFA Kültür Merkezi yeni...
        Prof. Dr. Teskin: Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayet...
        Prof. Dr. Teskin: Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayet...
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı