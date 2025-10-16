Sakarya'da kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede bir eve operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 15 tabanca kabzası, 13 tabanca mermisi ve 7 av tüfeği fişeği, 1 av tüfeği namlusu, tezgah üstü 2 mengene, 5 matkap ve silah imalatında kullanılan çeşitli sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A. (68) hakkında adli işlem başlatıldı.
