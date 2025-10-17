Bakan Yardımcısı Boyraz, üniversite öğrencileriyle buluştu
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "UFEST" etkinliği gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin son gününde "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı programa katıldı.
Bakanlığın yatırımlarını slayt ve videolar eşliğinde anlatan Boyraz, katılımcılara Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Boyraz, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.