        Sakarya Haberleri

        Bakan Yardımcısı Boyraz, üniversite öğrencileriyle buluştu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        17.10.2025 - 17:16
        Bakan Yardımcısı Boyraz, üniversite öğrencileriyle buluştu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "UFEST" etkinliği gerçekleştirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin son gününde "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı programa katıldı.

        Bakanlığın yatırımlarını slayt ve videolar eşliğinde anlatan Boyraz, katılımcılara Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Boyraz, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

