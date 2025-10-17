Bakan Yardımcısı Boyraz, üniversite öğrencileriyle buluştu

Bakanlığın yatırımlarını slayt ve videolar eşliğinde anlatan Boyraz, katılımcılara Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin son gününde "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı programa katıldı.

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "UFEST" etkinliği gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

