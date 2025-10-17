Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce özel gereksinimli bireylere "Engelsiz Hobi Atölyeleri" kapsamında gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 18:17 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:19
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce özel gereksinimli bireylere "Engelsiz Hobi Atölyeleri" kapsamında gezi düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireylerin Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı gezdiği, piknik yaptığı ve hayvanat bahçesinde birçok hayvan türünü yakından tanıma fırsatı bulduğu belirtildi.

        - Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı sezonun ilk maçına çıkacak

        Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin ilk haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, yarın saat 18.00'da Güngören Doruk ile karşılaşacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıl play-off oynama başarısı gösteren takımın sezona şampiyonluk parolasıyla başladığı ve basketbol severlerin karşılaşmayı ücretsiz takip edebileceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, sezonun ilk mücadelesinde taraftarları salona davet ettiğini belirtti.

        Zengin, güçlü ve hedefi olan kadro kurduklarını vurgulayarak, "İnşallah ilk maçtan son maça kadar sezon istediğimiz gibi geçer ve hedefimiz olan şampiyonluğa kavuşuruz. Geçtiğimiz yıl kendi sahamızda binlerce taraftarımızla play-off oynama başarısı gösterdik. Bu yıl en büyük gücümüzü taraftarımızdan alacağız." ifadelerini kullandı.

        - SEAH'ta bel ve boyun fıtığında ameliyatsız tedavi uygulaması başladı

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Algoloji Kliniğinde, bel ve boyun fıtığına bağlı kronik ağrıların tedavisinde nükleoplasti yöntemi uygulanmaya başladı.

        SEAH'tan yapılan açıklamada, nükleoplasti yönteminin cerrahiye gerek kalmadan yapılan minimal invaziv yöntem olduğu, işlemde fıtık dokusu küçültülerek sinir üzerindeki baskının azaltıldığı ve ağrının kaynağının ortadan kaldırıldığı aktarıldı.

        İşlemin hastanın bilinci açık şekilde ortalama 20-30 dakikada gerçekleştirildiği, hastaların aynı gün evlerine dönebildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

