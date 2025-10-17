Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Zanlılardan biri hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bu kapsamda 4 araç, 4 ikamet ve müştemilatta yapılan aramalarda, peçeteye emdirilmiş 26 bin 156 içimlik sentetik uyuşturucu hammaddesi, 442,63 gram sentetik uyuşturucu, 81,53 gram esrar, 31 sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan bardak ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

