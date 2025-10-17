Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 20:23 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:28
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda 4 araç, 4 ikamet ve müştemilatta yapılan aramalarda, peçeteye emdirilmiş 26 bin 156 içimlik sentetik uyuşturucu hammaddesi, 442,63 gram sentetik uyuşturucu, 81,53 gram esrar, 31 sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan bardak ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonlarda şüpheliler O.A. (30), H.A. (37), S.Ş. (40), M.H.S. (40), M.Ş.U. (57), T.H. (38), A.G. (38), M.A. (40), A.E. (32) ve G.A.S. (53) gözaltına alındı.

        Zanlılardan biri hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

