Sakarya'da ayı saldırısından kıyafetlerini yakarak kurtulan Korkmaz yaşadıklarını anlattı:

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kestane topladıktan sonra eve dönerken uğradığı ayı saldırısından kıyafetlerini yakarak kurtulan Ecevit Korkmaz, yaşadıklarını anlattı.

Muradiye Mahallesi mevkisindeki Çamdağı ormanına 14 Ekim'de kestane toplamaya giden 35 yaşındaki Korkmaz, eve dönerken bir ayının saldırısına uğradı.

Kıyafetlerini yakarak ayı saldırısından kurtulan Korkmaz, bacağından yaralandı.

Korkmaz, saldırının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Korkmaz'ı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Korkmaz, daha sonra sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ecevit Korkmaz, gazetecilere, eve dönerken ayı sesi duyduğunu ve hayvanın bir anda kendisine saldırdığını söyledi.

Korkmaz, "Ayı gelince arkamda yabani fındık ağacı gördüm, ona tutunup ayıya tekme attım. Vururken bacağımı ısırdı, ardından uçuruma yuvarlandım. Tekrardan üzerime gelirken tişörtümü çıkarıp yaktım. Ateş yakmamla beni terk etmesi bir oldu. O şekilde kurtuldum." diye konuştu.