        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:05 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:05
        Sakarya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Çatalövez Mahallesi'nde fındık bahçesinde Kazım İ'nin kestiği ağaç üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kazım İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

