Sakaryaspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Futbolcular, daha sonra derin pas ve yarı sahada kontrol pas ile taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde Serikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

