        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasında 16 sanığın yargılanmasına başlandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan'da 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:19 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:19
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan'da 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

        Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

        Mahkeme heyeti, sanıklar Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve yaşı küçük B.Y'nin tahliyesine, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Süreç

        Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

        İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

        Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ile F.U.U'nun dosyası, mahkeme dosyasıyla birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

