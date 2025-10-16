Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasında 16 sanığın yargılanmasına başlandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan'da 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve yaşı küçük B.Y'nin tahliyesine, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Süreç

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ile F.U.U'nun dosyası, mahkeme dosyasıyla birleştirilmişti.