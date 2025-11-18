Şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için Sakarya'da fidanlar toprakla buluştu

Sakarya'da, şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için 301 fidan dikildi.

Sakarya İmam Hatipliler Derneğince (SİMDER), Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" temasıyla Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Program, öğrencilerden hafız Muhammed Raşit Çetin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, zirai don, kuraklık ve orman yangınları ile bu sorunların çözümü noktasındaki çalışmalardan bahsetti.

İnci, Türkiye'nin yeşerdiğini ve Gazze'nin yanında olduğunu belirterek, öğrencilere de tüm branşlarda herkesten önde olmak için çalışmalarını tavsiye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da etkinliklerle Filistin'deki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik kararlı desteklerini göstermek ve gençlerin insan haklarını, demokratik duyarlılığını ve ortak sorumluluk bilincini de pekiştirmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Milletimizin ortak duruşunu güçlü şekilde yansıtarak, hassasiyetlerimizi seslendirerek, kamuoyundaki yankısını artırarak sürece destek olmak istiyoruz." dedi.

- "Gazze'deki zulmün ortadan kalkması için mücadele etmeye her platformda devam edeceğiz" SİMDER Başkanı Yahya Bakır AA muhabirine, dünyada adaletsizlik ve hukuksuzluk olmamasını ve insanların özgür şekilde yaşamasını istediklerini söyledi. Gazze'de çocukların öldüğüne işaret eden Bakır, "Ülke paramparça oldu, şu an yokluk içerisindeler, çok zorluk yaşıyorlar. Zulüm var, bu zulmü duyurmak için etkinlikler yaptık. Ektiğimiz fidanlar büyüyecek, yeşerdikçe Gazze güçlenmiş olacak inşallah." diye konuştu. Bakır, toprakla buluşturdukları fidanlarla dünyayı iyiliğin sarmasını istediklerini dile getirerek, "ÖNDER Genel Merkeziyle 81 ilde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Gazze'deki zulmün ortadan kalkması için mücadele etmeye her platformda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından Çanakkale Savaşı'ndan bu yana Sakaryalı şehitler başta olmak üzere Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar ile Gazze'de hayatını kaybeden bebek ve çocuklarının isimlerinin yer aldığı kartonların asıldığı 301 ladin, çınar, dişbudak ve leylandi fidanı toprakla buluştu.