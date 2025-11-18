Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için Sakarya'da fidanlar toprakla buluştu

        Sakarya'da, şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için 301 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:33 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için Sakarya'da fidanlar toprakla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da, şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için 301 fidan dikildi.

        Sakarya İmam Hatipliler Derneğince (SİMDER), Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" temasıyla Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Program, öğrencilerden hafız Muhammed Raşit Çetin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Etkinlikte konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, zirai don, kuraklık ve orman yangınları ile bu sorunların çözümü noktasındaki çalışmalardan bahsetti.

        İnci, Türkiye'nin yeşerdiğini ve Gazze'nin yanında olduğunu belirterek, öğrencilere de tüm branşlarda herkesten önde olmak için çalışmalarını tavsiye etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da etkinliklerle Filistin'deki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik kararlı desteklerini göstermek ve gençlerin insan haklarını, demokratik duyarlılığını ve ortak sorumluluk bilincini de pekiştirmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Milletimizin ortak duruşunu güçlü şekilde yansıtarak, hassasiyetlerimizi seslendirerek, kamuoyundaki yankısını artırarak sürece destek olmak istiyoruz." dedi.

        - "Gazze'deki zulmün ortadan kalkması için mücadele etmeye her platformda devam edeceğiz"

        SİMDER Başkanı Yahya Bakır AA muhabirine, dünyada adaletsizlik ve hukuksuzluk olmamasını ve insanların özgür şekilde yaşamasını istediklerini söyledi.

        Gazze'de çocukların öldüğüne işaret eden Bakır, "Ülke paramparça oldu, şu an yokluk içerisindeler, çok zorluk yaşıyorlar. Zulüm var, bu zulmü duyurmak için etkinlikler yaptık. Ektiğimiz fidanlar büyüyecek, yeşerdikçe Gazze güçlenmiş olacak inşallah." diye konuştu.

        Bakır, toprakla buluşturdukları fidanlarla dünyayı iyiliğin sarmasını istediklerini dile getirerek, "ÖNDER Genel Merkeziyle 81 ilde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Gazze'deki zulmün ortadan kalkması için mücadele etmeye her platformda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından Çanakkale Savaşı'ndan bu yana Sakaryalı şehitler başta olmak üzere Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar ile Gazze'de hayatını kaybeden bebek ve çocuklarının isimlerinin yer aldığı kartonların asıldığı 301 ladin, çınar, dişbudak ve leylandi fidanı toprakla buluştu.

        Programa, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Uçar, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, şehit yakınları ve gaziler, bazı STK temsilcileri, dernek başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"

        Benzer Haberler

        10 aylık bebek 11 dakika suda nefessiz kaldı, 3 kez kalbi durdu 11 dakika s...
        10 aylık bebek 11 dakika suda nefessiz kaldı, 3 kez kalbi durdu 11 dakika s...
        Öğrenci dolu okul servisi şoförünün, trafikte bıçaklı tehdit iddiası
        Öğrenci dolu okul servisi şoförünün, trafikte bıçaklı tehdit iddiası
        Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı
        Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
        Sakarya'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
        Sakarya'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi
        Sakarya'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi
        5 kilometrelik hat ile kayıp ve kaçağa geçit yok
        5 kilometrelik hat ile kayıp ve kaçağa geçit yok