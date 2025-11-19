Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca (OSBÜK) düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması'nda Sakarya'dan 8 firmanın yer aldığını bildirdi.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca (OSBÜK) düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması'nda Sakarya'dan 8 firmanın yer aldığını bildirdi.
SATSO'dan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen ödül töreninde Sakarya'dan 8 firmanın 10 kategoride yer aldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, OSBÜK tarafından gelenekselleşen araştırmanın OSB'lerin faydalarını ön plana çıkardığını aktardı.
Üreten, katma değer ve istihdam sağlayan firmalara teşekkür eden Altuğ, "OSB'lerimiz düzenli üretimin, verimliliğin, sürdürülebilirliğin ve çevre dostu üretimin merkezleridir. Çarpık sanayileşmeyi önleyen planlı alanların üretimi düzenli ve operasyonel hale getirmektedir. Sanayicimize düzenli, planlı, çevre dostu üretim alanları oluşturmak adına ilimizin tarım yapılamayan bölgelerinde OSB kurma çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- SUBÜ'de "Mobil Fotoğrafta Kompozisyon Atölyesi" etkinliği düzenlendi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'nda "Mobil Fotoğrafta Kompozisyon Atölyesi" faaliyeti gerçekleştirildi.
SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güleç Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğretim görevlisi Ersin Berk tarafından öğrencilere temel kompozisyon ilkeleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Fotoğraf gösterimiyle başlayan faaliyet, kompozisyonda altın oran ve üçte bir kuralı, perspektif oluşturma teknikleri, kritik an fotoğrafçılığı, dikey-yatay kadraj dinamikleri ile mobil cihazlarla çekim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular aktarıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.