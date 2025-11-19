Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca (OSBÜK) düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması'nda Sakarya'dan 8 firmanın yer aldığını bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen ödül töreninde Sakarya'dan 8 firmanın 10 kategoride yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, OSBÜK tarafından gelenekselleşen araştırmanın OSB'lerin faydalarını ön plana çıkardığını aktardı.

Üreten, katma değer ve istihdam sağlayan firmalara teşekkür eden Altuğ, "OSB'lerimiz düzenli üretimin, verimliliğin, sürdürülebilirliğin ve çevre dostu üretimin merkezleridir. Çarpık sanayileşmeyi önleyen planlı alanların üretimi düzenli ve operasyonel hale getirmektedir. Sanayicimize düzenli, planlı, çevre dostu üretim alanları oluşturmak adına ilimizin tarım yapılamayan bölgelerinde OSB kurma çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- SUBÜ'de "Mobil Fotoğrafta Kompozisyon Atölyesi" etkinliği düzenlendi