Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi

        Sapanca Gölü'nün bazı kesimlerinde oluşan kabarcıklar havadan ve su altından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:36 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sapanca Gölü'nün bazı kesimlerinde oluşan kabarcıklar havadan ve su altından görüntülendi.

        Serdivan Gölpark mevkisinden göle açılan balıkçılar, suda kabarcık oluştuğunu fark ederek çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Bunun üzerine Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu ve profesyonel dalgıçlar, gözlem yapmak üzere bölgeye geldi.

        Kayıkla suya açılan Utkucu ve dalgıçlar, kıyıdan yaklaşık 300 metre ileride birkaç noktada oluşan kabarcıkların olduğu alanda inceleme yaptı.

        Dalgıçlar suya dalarak kabarcıkların çıktığı bölgeyi su altı kamerasıyla kayda aldı.

        Gölde oluşan kabarcıklar havadan da görüntülendi.

        - "Fay hatları boyunca su ve gaz çıkışları gözlenen doğal süreçlerdir"

        Prof. Dr. Murat Utkucu, gazetecilere, gölde inceleme yaptıklarını söyledi.

        Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın gölden geçtiğini ve gölün altında basamak yaptığını belirten Utkucu, "Fay hattının üzerinde meydana gelen bir hadise bu. Fay hatları boyunca su ve gaz çıkışları gözlenen doğal süreçlerdir. 'Deprem habercisi mi?' diye gündeme geldi. Bu fay hattının karakteristik depremi 7'den büyük bir deprem. Bu 7'den büyük deprem 1999'da gerçekleşti. Bu fay hattının yine bu karakteristik depremi üretmesi için 100 yılı aşan süre geçmesi lazım. Dolayısıyla bu açıdan 'büyük bir depremin habercisidir' diyemeyiz. Ancak bu gözlemden bağımsız söylüyorum, 7'den büyük bir depremi üreten fay hattı boyunca her zaman 5, 4, 3 büyüklüğünde depremler beklenmelidir, bu konuda hazır olunmalıdır." diye konuştu.

        Utkucu, su seviye değişimleri, su ve gaz çıkışlarının depremlerin habercisi sayılabilecek unsur ve belirteçlerden biri olduğunu dile getirerek, "Fakat deprem biliminde tek bir belirtece bakılarak deprem tahmini yapılmaz. Çok sayıda belirtecin aynı anda farklılık göstermesi lazım ve bunların da ölçülerek netleştirilmesi lazım. Dolayısıyla tek bir belirtece bakarak 'deprem olacak' demek bilimsel açıdan yanlış yargı olacaktır. Endişeye mahal yok, her zamanki gibi doğal süreç içinde yaşıyoruz. Bu fay hattına yakın yaşayan insanlar olarak 5, 4 büyüklüğündeki depremlere her zaman hazır olmamız lazım, su çıkışı olsun veya olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

        Su seviyesinin düşmesi veya yükselmesinin faylar üzerinde depremleri tetikleyebildiğini, göldeki su seviyesinin oldukça düştüğünü belirten Utkucu, "Bunların hepsinin araştırılarak, ölçülerek, veriye dayandırılarak söylenenlerin beslenmesi lazım. Yoksa şu anki yaptıklarımız genel değerlendirmeler." ifadelerini kullandı.

        Dalgıç Bünyamin Erdoğmuş da yaklaşık 5 metre derinlikte 50 santimetre çapında oyuk olduğunu kaydetti.

        Erdoğmuş, derinliği ölçmek için kayığın küreğini suya indirdiklerini aktararak, "Küreğin boyu yaklaşık 2,5 metre. Hava kabarcığının çıktığı oyuğun boyu yaklaşık 2,5 metreydi. Teknik konulara vakıf değiliz. Suda daha önce de kabarcıklar görüyorduk ama bu kadar tazyikli olanı ilk kez görüyorum ve şaşırdım." diye konuştu.

        Göle açılarak suda kabarcık oluştuğunu fark eden Güngör Demirci ise görüntülerden neticeye ulaşılmasını beklediklerini belirterek, gölde benzer durumlara rastladıklarını fakat buradaki "kaynama" nın fazla olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sapanca Gölü'ndeki endişelendiren kabarcıklar su altından ve havadan görünt...
        Sapanca Gölü'ndeki endişelendiren kabarcıklar su altından ve havadan görünt...
        Sakarya'da öğrenciler "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde zulüm altındaki akranla...
        Sakarya'da öğrenciler "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde zulüm altındaki akranla...
        İstanbul'da karısını öldüren şahıs, Sakarya'da ölü olarak bulundu Karısını...
        İstanbul'da karısını öldüren şahıs, Sakarya'da ölü olarak bulundu Karısını...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
        Fikirler yarıştı, gençler üretti
        Fikirler yarıştı, gençler üretti