        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:43
        Sakarya'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

        Reşadiye Mahallesi'nde 20 Kasım'da otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrildiği kazada yaralanan sürücü Ü.Ş. (41), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Ü.Ş'nin yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Sakarya'nın Akyazı ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 20 Kasım'da Ü.Ş. (41) idaresindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrilmiş, kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

