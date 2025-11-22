Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi

        Sakarya'nınAkyazı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden sürücünün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:56 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nınAkyazı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden sürücünün cenazesi toprağa verildi.

        Reşadiye Mahallesi'nde 20 Kasım'da otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrildiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybeden sürücü Ümit Şahin'in (41) cenazesi, Seyfeler Mahallesi Kubbeli Camisi'ne getirildi.

        Şahin'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Sakarya'nın Akyazı ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 20 Kasım'da Ümit Şahin idaresindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrilmiş, kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Aynı kazada ölüm ayırdı: Anne dün, oğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı Ann...
        Aynı kazada ölüm ayırdı: Anne dün, oğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı Ann...
        Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
        Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
        Sakarya'da Halk Eğitimi Merkezi çalışanları "24 Kasım Öğretmenler Günü" pro...
        Sakarya'da Halk Eğitimi Merkezi çalışanları "24 Kasım Öğretmenler Günü" pro...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama