Sakarya'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
Sakarya'nınAkyazı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden sürücünün cenazesi toprağa verildi.
Reşadiye Mahallesi'nde 20 Kasım'da otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrildiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybeden sürücü Ümit Şahin'in (41) cenazesi, Seyfeler Mahallesi Kubbeli Camisi'ne getirildi.
Şahin'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 20 Kasım'da Ümit Şahin idaresindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrilmiş, kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
