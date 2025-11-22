Sakarya'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi

Reşadiye Mahallesi'nde 20 Kasım'da otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrildiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybeden sürücü Ümit Şahin'in (41) cenazesi, Seyfeler Mahallesi Kubbeli Camisi'ne getirildi.

